Бывший пилот Формулы-1 призвал критиков уважать Макса Ферстаппена и признать его величие

Экс-пилот «Торо Россо» француз Жан-Эрик Вернь поделился мнением о результатах «Ред Булл» в сезоне-2023 и о вкладе, который вносит в успех команды её первый пилот Макс Ферстаппен.
«Я не думаю, что такая мощь «Ред Булл» плоха или хороша. Просто мы наблюдаем величие как со стороны пилота, так и со стороны команды, и это не может быть плохо для спорта. Я не понимаю людей, которые говорят, что это плохо. Просто другие должны проснуться и стать более талантливыми. Когда вы посмотрите на то, как Усэйн Болт выигрывал всё на 100-метровой дистанции, — это было что-то фантастическое для этого вида спорта. Все были свидетелями величия.
То, что делает Макс, выходит за рамки этого мира, и, как я уже сказал, если бы люди действительно осознали, насколько он хорош, и то, что он способен сделать то, что никто другой не может, думаю, им бы понравилось наблюдать за историческим моментом. Он настаивал на том, чтобы приехал лучший инженер, и он настаивал на том, чтобы команда строилась полностью вокруг него. Вы должны уважать это», — сказал Вернь в интервью TalkSport.
Макс Ферстаппен выступает за «Ред Булл» с сезона-2016, вместе с командой он дважды становился чемпионом мира.
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