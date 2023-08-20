Марко опроверг информацию о том, что «Ред Булл» создаёт болиды специально под Ферстаппена

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг информацию о том, что австрийская команда создаёт свои болиды специально для пилота команды Макса Ферстаппена.
«Мы создаём болиды под Ферстаппена? Нет, это неправда. В начале 2022 года машина страдала от недостаточной поворачиваемости. Это было связано с избыточным весом машины. В долгосрочной перспективе вы не добьётесь успеха на машине с избыточным весом, но по мере того, как машина становилась легче, она всё больше переходила к «нейтральному» балансу — или даже к избыточной поворачиваемости.
Думаю, потому что у нас есть команда, которая остаётся неизменной на протяжении многих лет. У нас есть преемственность, стабильность всей организации и гибкость в принятии быстрых решений», — приводит слова Марко Racingnews365.
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