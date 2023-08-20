Экс-пилот Ф-1 — об увольнении де Вриса: нападающий переходит на скамейку, если не забивает
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Бывший пилот Формулы-1 голландец Ян Ламмерс прокомментировал увольнение соотечественника Ника де Вриса из «Альфа Таури».
«Должен сказать, вокруг Ника было слишком много шумихи в начале, и, как по мне, это несколько принижало Юки. Я не ожидал, что Ник сразу же выйдет вперёд, учитывая то, как Юки соревновался с Гасли, крепким парнем.
Я не настолько сентиментален в таких вещах и отношусь к старой школе. Выходя в ринг, вы должны быть готовы. В случае поражения вы можете отделаться синяком под глазом и ушибленным эго.
Я часто говорю: нападающий в футболе должен забивать, а вратарь должен ловить мячи. Если вы этого не делаете, то оказываетесь на скамейке запасных», — приводит слова Ламмерса издание GPFans.
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