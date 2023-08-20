Култхард: Норрис стал бы ценным активом для любой команды Ф-1
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Бывший пилот Формулы-1 британец Дэвид Култхард высказался о действующем гонщике команды «Макларен» соотечественнике Ландо Норрисе.
«Мне кажется, что у «Макларена» произошёл переломный момент, они хорошо покажут себя. И да, Норрис заключил с ними многолетний контракт. Он стал бы ценным активом для любой команды Формулы-1, и я уверен, что все топ-команды прекрасно осведомлены об условиях его контракта. Если команда продолжит в том же духе, то я могу представить, как Ландо выигрывает Гран-при в «Макларене», — сказал Култхард в подкасте Formula For Success.
Напомним, после 12 этапов Норрис занимает восьмое место в личном зачёте. Следующий Гран-при пройдёт с 25 по 27 августа в Зандворте (Нидерланды).
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