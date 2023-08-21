Эксперт: если бы я делал ставки, то поставил бы деньги на «Феррари»

Ирландский эксперт и бывший пилот Формулы-1 Дэвид Кеннеди поделился мнением о перспективах итальянской команды «Феррари».

«Невероятно трудно сказать, что будет в дальнейшем. Можно нанять лучших специалистов и создать для них надёжную рабочую среду, и из этого получатся хорошие результаты. У них есть бренд, у них есть родословная, руководство, пилоты, и нет каких-либо причин, по которым они не должны быть на вершине.

Был бы удивлён, если бы они не смогли постепенно выдвинуть эти преимущества на первый план. Если бы я делал ставки, то поставил бы деньги на «Феррари», — приводит слова Кеннеди PlanetF1.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Ранее пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что улучшил управление болидом по сравнению с прошлым сезоном.