Экс-пилот Формулы-1 оценил будущее Шарля Леклера с «Феррари»

Ирландский эксперт и бывший пилот Формулы-1 Дэвид Кеннеди поделился мнением о будущем Шарля Леклера в «Королевских гонках». Леклер выступает за «Феррари». Ранее не раз сообщалось, что стороны ведут переговоры о новом контракте.
«Нужно проявить немного дальновидности и попытаться ответить на вопросы: «Есть ли со мной нужные люди? Правильно ли они работают? Есть ли у нас необходимые финансы, чтобы всё точно заработало?» Есть ли свет в конце туннеля для Леклера? Если эти части будут на месте, всё должно сложиться хорошо. Учитывая, что в команде есть Фредерик Вассёр, я буду удивлён, если ситуация не будет меняться к лучшему. Думаю, Шарль будет вознаграждён», — приводит слова Кеннеди PlanetF1.
Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:
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