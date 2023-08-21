Фредерик Вассёр рассказал, что отличает «Феррари» от других команд

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о работе в итальянской команде. По словам Вассёра, от других команд её отличает хорошая атмосфера.

«Что больше всего нравится в «Феррари»? Азарт вокруг коллектива. Каждое утро, когда я прихожу в офис, встречаю вовлечённых в процесс людей. Кроме того, отмечу рабочую атмосферу. Когда начали появляться слухи, что я перейду в «Феррари», все мне стали говорить: «Вот увидишь, какой там беспорядок, какие распри». Это совершенно неверно.

Если сравнивать «Феррари» с другими командами, даже с теми, в которых я был, то атмосфера в ней очень хорошая. Я всегда критично отношусь к себе и стараюсь подталкивать всех вперёд. Худшее для команды – оставаться самодовольным и расслабленным. Мы много спорим, и сегодня в «Феррари» не обвиняем друг друга», — приводит слова Вассёра La Gazzetta dello Sport.

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