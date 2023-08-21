Вассёр — о штрафе «Ред Булл» за превышение бюджета: он должен быть спортивным и тяжелее

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр в очередной раз раскритиковал штраф, присуждённый «Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году. Напомним, австрийская команда получила наказание в виде необходимости заплатить $ 7 млн. Кроме того, в нынешнем сезоне Формулы-1 было сокращено время её работы в аэротрубе на 10 процентов. При этом «Ред Булл» выиграл все гонки этого сезона до настоящего момента.

«Наказание, подобное прошлогоднему, на самом деле нельзя назвать суровым. Если будут новые штрафы, они должны быть намного тяжелее. Необходимо помнить, что техническое преимущество перерастёт в спортивное. Следовательно, наказание должно быть спортивным. В футболе за игру рукой дают пенальти. В таких случаях там не назначают неспортивный штраф», — приводит слова Вассёра La Gazzetta dello Sport.

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