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Марк Маркес — о первых очках в этом сезоне MotoGP: похоже на шутку

Марк Маркес — о первых очках в этом сезоне MotoGP: похоже на шутку
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Шестикратный чемпион MotoGP испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес высказался о первых набранных очках в нынешнем сезоне. На минувшем Гран-при Австрии он финишировал на 12-м месте.

«Похоже на шутку, но это правда. Это первый раз, когда я финишировал в воскресной гонке [в этом году] и заработал первые очки в сезоне в воскресенье. В принципе, это легко понять. Я подошёл к гонке с другим настроем, как ранее в Сильверстоуне. Но там я не финишировал из-за инцидента во время гонки. Сегодня мы выбрали мягкую резину, и ощущения были довольно хорошими. Когда я увидел, что готов к атаке, я обогнал [гонщиков впереди]», — приводит слова Маркеса Motorsport.

Победу на Гран-при Австрии добыл Франческо Баньяя.

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