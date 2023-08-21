Стало известно, кто разбил бывший суперкар Льюиса Хэмилтона
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За рулём бывшего суперкара Pagani Zonda 760 LH пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который разбился в туннеле в Уэльсе, был миллиардер Марк Рэдклифф. Об этом информирует Daily Mail.
Один из источников издания отметил, что «Рэдклиффу очень повезло, что он остался цел и невредим после аварии».
Примечательно, что Рэдклифф зарегистрирован как гонщик в британском чемпионате GT.
Напомним, водитель Pagani Zonda 760 LH врезался в стену в туннеле Пенмаенбах. Суперкар получил серьёзные повреждения кузова, передней и задней подвески. К счастью, никто не пострадал. Хэмилтон купил автомобиль в 2015 году, а семь лет спустя продал его (сообщалось, что цена составила € 10 млн).
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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