Стало известно, кто разбил бывший суперкар Льюиса Хэмилтона

За рулём бывшего суперкара Pagani Zonda 760 LH пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который разбился в туннеле в Уэльсе, был миллиардер Марк Рэдклифф. Об этом информирует Daily Mail.

Один из источников издания отметил, что «Рэдклиффу очень повезло, что он остался цел и невредим после аварии».

Примечательно, что Рэдклифф зарегистрирован как гонщик в британском чемпионате GT.

Напомним, водитель Pagani Zonda 760 LH врезался в стену в туннеле Пенмаенбах. Суперкар получил серьёзные повреждения кузова, передней и задней подвески. К счастью, никто не пострадал. Хэмилтон купил автомобиль в 2015 году, а семь лет спустя продал его (сообщалось, что цена составила € 10 млн).

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: