Боттас — о второй половине сезона: цель — выровнять ситуацию, у нас в планах обновления

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о планах команды на вторую половину сезона.

«Конечно, скорость машины важна, но также вы сами не должны ошибаться, если хотите набирать очки. Так что это наша цель — попытаться выровнять ситуацию.

После летнего перерыва у нас есть обновления в планах, но результат будет зависеть и от действий других команд. Если соперники тоже сделают шаг вперёд, то для нас ничего не изменится. Но если команд, которые проведут значимые обновления, будет немного, то, надеюсь, мы сможем более регулярно попадать в первую десятку. Так что дело не только в нас.

Гран-при Нидерландов? На бумаге, я думаю, у нас хорошие шансы на той трассе, так что, конечно, я с нетерпением жду этот уикенд», — приводит слова Боттаса RaceFans.

«Альфа Ромео» занимает предпоследнее, девятое, место в Кубке конструкторов.