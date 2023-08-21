Себастьян Феттель выступил против запрета бензиновых двигателей

Четырёхкратный чемпион мира, немец Себастьян Феттель высказался на тему бензиновых двигателей и их вреда для окружающей среды.
«Я до сих пор иногда катаюсь на своих старых мотоциклах, но я также понимаю людей, которые видят в климатической катастрофе угрозу для себя. Лично я очень усердно работаю над этим балансом, чтобы иметь возможность наслаждаться моментом, а не бояться поступить неправильно.
Скажу ещё раз: я считаю важным говорить не о запретах и отказах от бензиновых двигателей, а о наличии альтернативных вариантов, которые уже существуют. Мотоциклы могут работать на синтетическом топливе. Они по-прежнему отравляют окружающую среду, но уже не в таком количестве.
Я не фанат биотоплива. Мы можем придумать что-то иное. Автомобили и мотоциклы являются культурным достоянием и принесли нам много хорошего. Мы должны не отменять их, а сохранять. В любом случае нет необходимости объяснять любителям автоспорта, как здорово, когда заводится двигатель V8. Это особое чувство. Мы просто должны улучшить двигатели», – приводит слова Феттеля пресс-служба «Ред Булл».
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