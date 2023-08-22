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Култхард объяснил, почему Хэмилтон и «Мерседес» заключат новый контракт

Култхард объяснил, почему Хэмилтон и «Мерседес» заключат новый контракт
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о «Мерседесе» и гонщике команды Льюисе Хэмилтоне, которые пока не объявили о новом контракте. Действующее соглашение Хэмилтона с немецкой командой действует до конца этого года. По мнению Култхарда, «Мерседесу» крайне выгодно, чтобы Хэмилтон оставался в гоночном коллективе с точки зрения взаимодействия со спонсорами.

«Мерседес» потребует от Льюиса определённого времени для своих партнёров. Некоторые компании подпишут контракт с «Серебряными стрелами», потому что там работает Льюис, а не Джордж Расселл. Возможно ли, что Льюис хочет работать меньше дней или иметь меньше обязательств? То, на что подпишется Льюис, выходит далеко за рамки его участия в Гран-при. Речь о том, какие права он сохраняет за собой с точки зрения своего имиджа и какие права он продаёт команде. «Мерседес» покупает больше, чем просто услуги Льюиса как гонщика. Они покупают его рекламный имидж и его пиар-образ», — приводит слова Култхарда F1i со ссылкой на PA.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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