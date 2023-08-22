Риккардо отреагировал на то, что стал героем эротического романа

Известный пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо отреагировал на то, что стал главным героем нового эротического романа под названием «Обгони моё сердце».

Сам Риккардо не знал о том, что он стал героем романа, пока в выходные Дакс Шепард в своем подкасте Eff One with DRS не сообщил ему об этом.

На обложке 34-страничной новеллы, опубликованной в июле и рекламируемой как «отличный подарок для мамы», изображён Риккардо без рубашки, сидящий на болиде «Ред Булл».

«Эмили, умная и независимая женщина, попадает в захватывающий и гламурный мир гонок Формулы-1 и сталкивается с неотразимым и обаятельным плейбоем Даниэлем Риккардо. Хватит ли любви Эмили, чтобы укротить известного сердцееда? Рискнёт ли Даниэль своей карьерой и репутацией ради женщины, которая покорила его сердце?

Пристегните ремни, чтобы увидеть историю любви, которая будет такой же непредсказуемой и захватывающей, как и сама гонка. Вы будете в напряжении до самой последней страницы!» — говорится в аннотации к книге.

«Я никогда не слышал об этом, но я польщён. Я также предполагаю, что вы не шутите, но я очень доверчив».

После этого Риккардо посмотрел на обложку и сказал: «Что это за хрень? Зато я выгляжу, как Джек (смеётся)».