Ферстаппен нарушил ПДД, разогнавшись на гиперкаре до 124 км/ч на автомагистрали
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен нарушил правила дорожного движения, разогнавшись до 124 км/ч на автомагистрали Nice Nord. Допустимый предел на этой трассе составляет 90 км/ч. Ферстаппен был за рулём гиперкара Aston Martin Valkyrie, который оценивается в € 2,7 млн.
Макс Ферстаппен нарушил ПДД, разогнавшись до 124 км/ч на автомагистрали:
Можно заметить, что одна рука Макса находится на сенсорном экране, а управляет автомобилем он, будучи в наушниках. Их пилот мог надеть по причине того, что модель автомобиля очень шумная. На сайте компании говорится, что автомобиль оснащён наушниками с шумоподавлением вертолётного класса, чтобы предотвратить повреждение барабанных перепонок.
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