Хаккинен высказался о причинах потери Миком Шумахером места боевого пилота в Ф-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о резервисте «Мерседеса» Мике Шумахере. Ранее Шумахер был боевым пилотом «Хааса», но после сезона 2022 года потерял место в американской команде.

«Сегодня молодым гонщикам, как правило, очень тяжело. Раньше, в моё время, было гораздо больше тестов. У гонщиков было время развиваться в сотрудничестве с командой. Сегодня практически нет тестов, в лучшем случае пилоты работают на тренажёре и оцениваются на основании этих результатов. Молодым пилотам очень сложно показать, что они развиваются и становятся действительно лучше. Когда я пришёл в «Макларен», команда дала мне время на развитие. Сегодня нужно добиваться успеха с самого начала. Если нет, игра закончена. Совет для Мика? Тормози позже, нажимай на газ раньше», — приводит слова Хаккинена Sport1.de.

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