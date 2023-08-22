Штайнер рассказал, какие у «Хааса» планы по обновлениям до конца нынешнего сезона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу работы над обновлением болида команды.

«К Зандворту у нас будут некоторые обновления, касающиеся воздуховодов для тормозов и переднего антикрыла, но команда постоянно работает над модификациями машины, которые появятся позже в этом году, однако сейчас я не могу назвать точные сроки.

Мы продолжаем работать, и на это есть две причины. Во-первых, чтобы попытаться сделать машину быстрее, как это всегда бывает при модернизации, а также чтобы знать направление развития VF-24, что не менее важно, если не более важно. Идет напряжённая работа, почти такая же напряжённая, как в декабре при разработке нового автомобиля», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.