Штайнер рассказал, какие у «Хааса» планы по обновлениям до конца нынешнего сезона
Поделиться
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу работы над обновлением болида команды.
«К Зандворту у нас будут некоторые обновления, касающиеся воздуховодов для тормозов и переднего антикрыла, но команда постоянно работает над модификациями машины, которые появятся позже в этом году, однако сейчас я не могу назвать точные сроки.
Мы продолжаем работать, и на это есть две причины. Во-первых, чтобы попытаться сделать машину быстрее, как это всегда бывает при модернизации, а также чтобы знать направление развития VF-24, что не менее важно, если не более важно. Идет напряжённая работа, почти такая же напряжённая, как в декабре при разработке нового автомобиля», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.
Комментарии
- 22 августа 2023
-
14:01
-
13:55
-
13:25
-
12:50
-
12:39
-
12:13
-
11:58
-
10:27
-
10:09
-
09:48
-
09:00
-
00:22
- 21 августа 2023
-
23:42
-
23:11
-
22:03
-
21:56
-
20:51
-
20:06
-
19:12
-
18:59
-
18:46
-
17:48
-
16:32
-
16:27
-
15:52
-
15:50
-
15:02
-
14:26
-
14:14
-
13:01
-
12:08
-
11:49
-
11:01
-
10:08
-
10:06
Партнерский контент