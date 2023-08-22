«Альфа Таури» представила оригинальный постер к Гран-при Нидерландов

Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» подготовила постер к предстоящему Гран-при Нидерландов. Этап в Зандворте состоится с 25 по 27 августа и ознаменует окончание летнего перерыва в «Королевских гонках», продолжавшегося с 30 июля, когда прошёл Гран-при Бельгии.
Фото: https://twitter.com/AlphaTauriF1
В настоящий момент «Альфа Таури» занимает последнее место в Кубке конструкторов, имея в активе три очка. Лидером чемпионата является «Ред Булл». На счету гоночного коллектива из Австрии 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает британская команда «Астон Мартин», на счету которой 196 очков.
В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо:
Ранее об увольнении Ника де Вриса из «Альфа Таури» высказался бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс.
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