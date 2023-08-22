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Названы оклад Хэмилтона по контракту с «Мерседесом» и причина, почему он ещё не подписан

Названы оклад Хэмилтона по контракту с «Мерседесом» и причина, почему он ещё не подписан
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Контракт семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» с большой долей вероятности уже согласован. Заработная плата британца по его условиям будет составлять около £ 50 млн в год (приблизительно $ 63,5 млн). Срок соглашения – два года. Об этом информирует The Sun.

Камнем преткновения, как сообщает издание, является отсутствие взаимопонимания относительно времени, которое Хэмилтон должен будет уделять спонсорам гоночного коллектива.

The Sun также отмечает, что Хэмилтон чувствует себя уверенно, так как понимает свою важность для немецкой команды. «Мерседес», напротив, находится в невыгодном положении, так как альтернативы Льюису у него нет.

Нынешнее соглашение Хэмилтона с немецкой командой действует до конца этого года.

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