«Ред Булл» добавил оранжевый цвет в оформление соцсетей перед ГП Нидерландов

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» изменила расцветку своих социальных сетей в преддверии Гран-при Нидерландов. Гоночный коллектив добавил оранжевый цвет.
Фото: https://twitter.com/redbullracing
Гран-при Нидерландов пройдёт в Зандворте с 25 по 27 августа и ознаменует окончание летнего перерыва в «Королевских гонках», который продолжался с 30 июля, когда состоялся Гран-при Бельгии.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков. Лидером в общем зачёте пилотов является голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 314 очков.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
- 22 августа 2023
-
15:13
-
14:33
-
14:01
-
13:55
-
13:25
-
12:50
-
12:39
-
12:13
-
11:58
-
10:27
-
10:09
-
09:48
-
09:00
-
00:22
- 21 августа 2023
-
23:42
-
23:11
-
22:03
-
21:56
-
20:51
-
20:06
-
19:12
-
18:59
-
18:46
-
17:48
-
16:32
-
16:27
-
15:52
-
15:50
-
15:02
-
14:26
-
14:14
-
13:01
-
12:08
-
11:49
-
11:01