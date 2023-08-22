«Ред Булл» добавил оранжевый цвет в оформление соцсетей перед ГП Нидерландов

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» изменила расцветку своих социальных сетей в преддверии Гран-при Нидерландов. Гоночный коллектив добавил оранжевый цвет.

Фото: https://twitter.com/redbullracing

Гран-при Нидерландов пройдёт в Зандворте с 25 по 27 августа и ознаменует окончание летнего перерыва в «Королевских гонках», который продолжался с 30 июля, когда состоялся Гран-при Бельгии.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков. Лидером в общем зачёте пилотов является голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 314 очков.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса: