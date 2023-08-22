Брандл: говорю, как есть — 95 процентов опрошенных мной фанатов болеют за Хэмилтона

Известный британский обозреватель Формулы-1 Мартин Брандл разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал об опросе среди болельщиков, который он провёл во время летнего перерыва в «Королевских гонках». По словам Брандла, подавляющее большинство фанатов Формулы-1 поддерживают пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона – за него проголосовало 95% опрошенных.

«Во время летнего перерыва я отсутствовал. Встретился со многими фанатами Формулы-1 и пообщался с ними. Было действительно здорово. Поблагодарил их за страсть к нашему виду спорта и спросил, кого они поддерживают. 95% сказали, что Льюиса. Говорю, как есть. Просто опрос от Марти, но это факт», — написал Брандл.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: