Зак Браун рассказал причины, по которым считает, что Ландо Норрис останется в команде

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о развитии команды и предположил, как скажется на продолжении отношений команды и их пилота Ландо Норриса.
«У нас есть стабильная команда. К нам приходят новые таланты, вдобавок к тем, кто уже есть. У нас достаточно финансовых ресурсов. Потребуется немного времени, чтобы мы смогли продемонстрировать наш прогресс. В 2026 году ожидается большая перезагрузка для всей Формулы-1 и нам нужно быть готовыми. У нас есть всё, что нужно: ресурсы, люди, два отличных пилота, технологии и инфраструктура.
Пока Норрис продолжает видеть наш темп и развитие, он будет полностью уверен в себе и в окружении, потому что «Макларен» выиграл двадцать чемпионств и у нас есть всё, что нужно, посмотрите на динамику. Посмотрите на стартовую решётку — там много неожиданностей перед 2026 годом. Неизвестно, как будет выглядеть «Ред Булл» с новым двигателем. Они никогда не делали этого раньше», — сказал Браун в интервью ESPN.
В сезоне-2023 «Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов по итогам 12 Гран-при.
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