Алонсо: я никогда не считал себя медленнее Шумахера

Фернадо Алонсо, 42-летний испанский пилот «Астон Мартин», вспомнил о соперничестве с Михаэлем Шумахером в начале своей карьеры и поделился секретом своей мотивации.

«Когда я впервые попал в Формулу-1, Михаэль Шумахер доминировал в нашем виде спорта, но я никогда не думал, что медленнее его. Возможно, это был метод камикадзе для Формулы-1 и для начала карьеры, но я никогда не сомневался, что если у меня была бы такая же машина, как у него, то я смог бы бросить ему вызов. Я просто делал то, что знал, у меня не было особых проблем и сомнений», — сказал Алонсо в High Perfomance Podcast.

Испанский пилот, выступая в 2005 году за команду «Рено», прервал пятилетнюю чемпионскую серию Шумахера в Формуле-1.