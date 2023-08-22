Директор Гран-при Нидерландов пригрозил отбирать билеты у болельщиков Ферстаппена

Директор Гран-при Нидерландов Имре ван Лейвен сказал, что в случае выявления опасного для окружающих поведения у посетителей будут отбирать билеты, а также поделился мнение о фирменных оранжевых файерах.
«В первый год из-за ковида у нас на стадионе были только голландцы. Я был бы очень разочарован в наших болельщиках, если бы фанаты «Феррари» или Льюиса Хэмилтона чувствовали себя небезопасно. Это совершенно неприемлимо, и мы этого не допустим. Мы не можем этого терпеть и будем отбирать билеты у этих болельщиков. Все должны чувствовать себя в желанными госятми. Нам нужны пилоты, чтобы соревноваться, иначе гонок не будет. Если бы ездил только Макс [Ферстаппен] — это была бы не Формула-1! Праздновать и устраивать вечеринки — это хорошо, но нехорошо запугивать людей или вести себя неуважительно.
Телевизионная картинка выглядит великолепно и нормальный болельщик, не хулиган, думает, что нет ничего страшно в сожжении файеров, но это вредно и опасно для здоровья. Это опасно для гонщиков, потому что затрудняется видимость», — сказал ван Лейвен Motorsport.
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