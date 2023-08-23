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Деймон Хилл: фанат Шумахера угрожал застрелить меня

Деймон Хилл: фанат Шумахера угрожал застрелить меня
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Британский пилот Деймон Хилл, становившийся чемпионом Формулы-1 сезона-1996 за рулём «Уильямс» рассказал об угрозах, поступавших ему от одного из фанатов семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

«Я поехал в Хоккенхайм в разгар мании Михаэля Шумахера и был встречен двумя полицейскими, которые сказали мне, что у них есть записка с угрозами смерти от фанат Шумахера, в которой говорилось, что если я превзойду Михаэля в квалификации, то он застрелит меня из пистолется.

Мне в прямом смысле пришлось прятаться в своём гостиничном номере, куда меня привезла полиция на заднем сидении машины. Я сидел рядом с Дэвидом Култхардом, вцепившись в него. На улице запускали фейерверки, после чего у меня случился настоящий нервынй срыв», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

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