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Вассёр отреагировал на решение Массы судиться за титул 2008 года, который выиграл Хэмилтон

Вассёр отреагировал на решение Массы судиться за титул 2008 года, который выиграл Хэмилтон
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал намерение бывшего гонщика «Феррари» Фелипе Массы требовать от Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА) возмещения ущерба в результате предполагаемого заговора, из-за которого он лишился титула в 2008 году. Ранее стало известно, что адвокаты Фелипе Массы заявили о готовности инициировать судебный процесс.

«Как вы понимаете, я не хочу давать никаких комментариев по этому поводу. У меня хорошие отношения со всеми заинтересованными сторонами. Ситуация довольно сложная, обстоятельства были совершенно исключительными. Так что не знаю, я не хочу ничего комментировать, но, конечно, было бы странно [что-то менять]. Я не большой поклонник, чтобы менять результат гонки даже через 15 минут после появления клетчатого флага», — приводит слова Вассёра The Race.

В финале сезона-2008 Масса уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса в карьере.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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