Вассёр прокомментировал интерес «Феррари» к Хэмилтону
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу интереса итальянской команды к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
«С Льюисом Хэмилтоном та же ситуация, что и последние 10 лет. Они ведут переговоры, и я не знаю, в чём проблема, есть она или нет. Я вообще не сосредоточен на этом, я сосредоточен на развитии команды. Обсуждение идёт между Льюисом и Тото, я в этом не участвую», — приводит слова Вассёра Crash.net.
Нынешнее соглашение Хэмилтона с немецкой командой действует до конца этого года.
В личном зачёте текущего чемпионата Формулы-1 Льюис Хэмилтон располагается на четвёртом месте. «Мерседес» находится на второй позиции в Кубке конструкторов, отставая от «Ред Булл» на 256 очков.
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