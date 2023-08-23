Вассёр прокомментировал интерес «Феррари» к Хэмилтону

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр дал комментарий по поводу интереса итальянской команды к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«С Льюисом Хэмилтоном та же ситуация, что и последние 10 лет. Они ведут переговоры, и я не знаю, в чём проблема, есть она или нет. Я вообще не сосредоточен на этом, я сосредоточен на развитии команды. Обсуждение идёт между Льюисом и Тото, я в этом не участвую», — приводит слова Вассёра Crash.net.

Нынешнее соглашение Хэмилтона с немецкой командой действует до конца этого года.

В личном зачёте текущего чемпионата Формулы-1 Льюис Хэмилтон располагается на четвёртом месте. «Мерседес» находится на второй позиции в Кубке конструкторов, отставая от «Ред Булл» на 256 очков.