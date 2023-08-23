«Голоден и мотивирован». Даниэль Риккардо — о Гран-при Нидерландов

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо поделился мнением о предстоящем участии на Гран-при Нидерландов. Этап в Зандворте пройдёт с 25 по 27 августа.

«Я очень взволнован перед участием в предстоящем этапе в Зандворте. До перерыва мне удалось провести только две гонки, так что, даже если я и наслаждался небольшой паузой, большую часть последних нескольких недель я провёл, тренируясь и наслаждаясь возможностью продолжать наращивать физическую форму, чтобы быть готовым атаковать во второй половине сезона. Мне действительно понравилось, как прошло возвращение – две гонки с командой были потрясающими. Сейчас я очень голоден, мотивирован и чувствую себя так, как и хочу себя чувствовать. Вот почему я с нетерпением жду старта в Зандворте, где очень быстрая трасса с потрясающей атмосферой», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Альфа Таури».

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: