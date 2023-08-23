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Вассёр раскрыл планы «Феррари» по переговорам с Сайнсом о новом контракте

Вассёр раскрыл планы «Феррари» по переговорам с Сайнсом о новом контракте
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что команда планирует провести переговоры с пилотом Карлосом Сайнсом на предмет нового контракта до конца нынешнего сезона, чтобы вступить в 2024 год, имея чёткую картину. По действующему соглашению Сайнс будет выступать за «Скудерию» до конца сезона-2024.

«Мы собираемся поговорить с Карлосом до конца сезона», — приводит слова Вассёра Auto Motor und Sport.

В настоящий момент Сайнс занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 92 очка. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:

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