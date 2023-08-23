«Зелёная промывка». В Гринпис* раскритиковали Ф-1 за её подход к экологичности

Сотрудник Гринпис* Бенджамин Стефан поделился мнением о стремлении Формулы-1 стать углеродно-нейтральной к 2030 году и использовать полностью синтетическое топливо с 2026 года.

«Если Формула-1 не хочет, чтобы всё это было фиговым листком, она в целом должна переосмыслить углеродный след. Он должен быть более региональным. Не стоит проводить 24 гонки и перевозить массы людей и материалов по всему миру. До сих пор проекты Формулы-1 носили в моём представлении лишь косметический характер. Они являются не чем иным, как «зелёной промывкой». Двигатели внутреннего сгорания, даже если они станут более эффективными в Формуле-1, устарели. Синтетическое топливо и биотопливо не являются решением проблемы, потому что ни то ни другое неэффективно. К тому же каждое из них слишком дорогое», — приводит слова GrandPX.news со ссылкой на DPA.

*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?