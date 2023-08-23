«Зелёная промывка». В Гринпис* раскритиковали Ф-1 за её подход к экологичности

Сотрудник Гринпис* Бенджамин Стефан поделился мнением о стремлении Формулы-1 стать углеродно-нейтральной к 2030 году и использовать полностью синтетическое топливо с 2026 года.
«Если Формула-1 не хочет, чтобы всё это было фиговым листком, она в целом должна переосмыслить углеродный след. Он должен быть более региональным. Не стоит проводить 24 гонки и перевозить массы людей и материалов по всему миру. До сих пор проекты Формулы-1 носили в моём представлении лишь косметический характер. Они являются не чем иным, как «зелёной промывкой». Двигатели внутреннего сгорания, даже если они станут более эффективными в Формуле-1, устарели. Синтетическое топливо и биотопливо не являются решением проблемы, потому что ни то ни другое неэффективно. К тому же каждое из них слишком дорогое», — приводит слова GrandPX.news со ссылкой на DPA.
*Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
- 23 августа 2023
-
14:14
-
14:07
-
13:59
-
13:34
-
12:43
-
12:08
-
12:02
-
11:17
-
10:50
-
09:54
-
09:17
-
00:09
- 22 августа 2023
-
23:54
-
21:34
-
20:22
-
19:54
-
18:39
-
17:28
-
16:25
-
16:02
-
15:13
-
14:33
-
14:01
-
13:55
-
13:25
-
12:50
-
12:39
-
12:13
-
11:58
-
10:27
-
10:09
-
09:48
-
09:00
-
00:22
- 21 августа 2023
-
23:42