В «Феррари» объяснили, почему отдали практики Шварцману, а не Берману и Леклеру-младшему

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, почему именно российский пилот Роберт Шварцман получил возможность поучаствовать в практиках команды, а не пилоты младших серий Оливер Берман и Артур Леклер.

Напомним, в Зандворте Шварцман заменит испанского гонщика Карлоса Сайнса.

«Они должны сосредоточиться на чемпионате Формулы-2.

Мы постараемся дать им возможность поучаствовать в тестах либо на машине 2021 года, либо на чём-то ещё до конца сезона. Но я хочу подтолкнуть их к тому, чтобы они оставались сосредоточенными на чемпионате Формулы-2», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».