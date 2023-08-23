В «Феррари» объяснили, почему отдали практики Шварцману, а не Берману и Леклеру-младшему

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, почему именно российский пилот Роберт Шварцман получил возможность поучаствовать в практиках команды, а не пилоты младших серий Оливер Берман и Артур Леклер.
Напомним, в Зандворте Шварцман заменит испанского гонщика Карлоса Сайнса.
«Они должны сосредоточиться на чемпионате Формулы-2.
Мы постараемся дать им возможность поучаствовать в тестах либо на машине 2021 года, либо на чём-то ещё до конца сезона. Но я хочу подтолкнуть их к тому, чтобы они оставались сосредоточенными на чемпионате Формулы-2», — приводит слова Вассёра Racingnews365.
Напомним, по итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».
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