Гасли высказался о масштабных увольнениях в «Альпин»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о перестановках в команде. В конце июля гоночный коллектив объявил о расставании сразу с тремя ключевыми сотрудниками — главой команды Отмаром Зафнауэром, техническим директором Пэтом Фраем и спортивным директором Аланом Пермейном. Также пост исполнительного директора «Альпин» покинул Лоран Росси.
«Мне немного сложно комментировать это. Интеграция в новую команду – это большой шаг. Лоран Росси, Отмар Зафнауэр, Алан Пермейн и Пэт Фрай, с которыми я познакомился, безусловно, делали всё возможное для команды. К сожалению, этот сезон складывался не так, как ожидалось, и мы не добились достаточного прогресса. Я могу только поблагодарить всех, кто покидает нас, и пожелать им всего наилучшего», — приводит слова Гасли Auto Motor und Sport.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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