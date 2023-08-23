Шварцман: Зандворт — одна из самых сложных трасс в календаре

Пилот «Феррари» Роберт Щварцман высказался по поводу предстоящего Гран-при Нидерландов.
«Со своей стороны я постараюсь максимально помочь команде, выполняя план работы, который направлен на то, чтобы получить максимум от машины как в плане настройки, так и сбора данных, которые могут пригодиться команде во второй части сезона. На самом деле, программа развития, осуществляемая в Маранелло, требует как можно больше данных, чтобы двигаться вперёд ещё более быстрыми темпами.
Зандворт — одна из самых сложных трасс в календаре, и я лишь однажды проехал по ней по-настоящему, до того, как схема была изменена, так что она покажется мне очень новой. Проехав её на симуляторе, могу сказать, что она очень сложная, с крутыми поворотами, различными линиями, а также очень сложная для машины, которая на многих участках работает на пределе. Несмотря на свою сложность, это очень интересная трасса, и я надеюсь, что в предстоящую пятницу получу огромное удовольствие от пилотирования», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.
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