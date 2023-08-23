Николя Тодт считает, что Шарль Леклер может стать чемпионом Формулы-1

Николя Тодт, менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера, дал оценку потенциалу пилота.

«Я знал, что Шарль – отличный картинговый гонщик, но не знал, что у него есть потенциал, который уже позволил ему занять второе место в Формуле 1, и что у него есть всё необходимое, чтобы стать там чемпионом мира.

В самом начале мы договорились, что мы профинансируем его ещё один год в картинге, и если у него всё получится, я дал ему слово, что буду помогать ему, чем смогу. Он никогда не разочаровывал меня, совсем наоборот.

Сегодня я провожу больше времени с Шарлем, это мой приоритет как друга и клиента. Думаю, что ему нужно больше внимания, чем Хосе Марии Лопесу в WEC с Toyota или Джеймсу Каладо, который тоже там выступает за «Феррари». Все они нуждаются в нашем внимании, но они более независимы, они лучше знают, как с собой управляться. Я готов помогать им, когда они сочтут нужным, хотя мой приоритет — Формула-1», — сказал Тодт в интервью подкасту Track Limits.