Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Альпин» высказались о целях после массовых перестановок в команде

В «Альпин» высказались о целях после массовых перестановок в команде
Аудио-версия:
Комментарии

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен высказался о целях команды после масштабных перестановок. В конце июля гоночный коллектив расстался сразу с тремя ключевыми сотрудниками — главой команды Отмаром Зафнауэром, техническим директором Пэтом Фраем и спортивным директором Аланом Пермейном. Также пост исполнительного директора «Альпин» покинул Лоран Росси.

«Очевидно, что недели, предшествовавшие перерыву, для всех в команде были нелёгкими. Сейчас для нас важно сохранять спокойствие, усердно работать над улучшением во всех областях и стремиться к достижению результатов, которые подчеркнут наши амбиции.

Никаких изменений в стратегии или целях команды не будет. Некоторые изменения произошли только в составе. Что касается конечных целей, то мы не будем приводить никаких цифр. Результаты в этом сезоне не соответствуют ожиданиям, и нам нужно найти решения, с помощью которых можно будет быстро повысить производительность», — приводит слова Фамена F1i.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Гасли высказался о масштабных увольнениях в «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android