В «Альпин» высказались о целях после массовых перестановок в команде

Временно исполняющий обязанности руководителя «Альпин» Бруно Фамен высказался о целях команды после масштабных перестановок. В конце июля гоночный коллектив расстался сразу с тремя ключевыми сотрудниками — главой команды Отмаром Зафнауэром, техническим директором Пэтом Фраем и спортивным директором Аланом Пермейном. Также пост исполнительного директора «Альпин» покинул Лоран Росси.
«Очевидно, что недели, предшествовавшие перерыву, для всех в команде были нелёгкими. Сейчас для нас важно сохранять спокойствие, усердно работать над улучшением во всех областях и стремиться к достижению результатов, которые подчеркнут наши амбиции.
Никаких изменений в стратегии или целях команды не будет. Некоторые изменения произошли только в составе. Что касается конечных целей, то мы не будем приводить никаких цифр. Результаты в этом сезоне не соответствуют ожиданиям, и нам нужно найти решения, с помощью которых можно будет быстро повысить производительность», — приводит слова Фамена F1i.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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