Френтцен рассказал, как шутка над Деннисом стоила ему места в «Макларене»

Бывший пилот Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен сообщил, что шутка над бывшим руководителем «Макларена» Роном Деннисом стоила ему места в британской команде.

«В 1994 году в Аделаиде, на праздновании финала сезона, мне позвонил Рон Деннис, он хотел со мной поговорить. В те дни у меня было отличное настроение, жители Мёнхенгладбаха привыкли иметь отличное чувство юмора, и, когда мы начали разговаривать, Рон спросил меня, как у меня дела с английским языком.

Мы немного поговорили, и он сказал мне, что есть несколько моментов, которые мне стоит подтянуть. И тогда я шутки ради спросил его, а как у него дела с немецким, потому что «Макларен» должен был получить двигатели «Мерседес» в следующем году. Я сказал Рону, что ему придётся выучить немецкий, и он состроил странное выражение лица. Я подумал, что это смешно, но мой менеджер ударил меня по руке», — приводит слова Френтцена SoyMotor со ссылкой на подкаст Beyond The Grid.