Вассёр: не хочу ставить цель для «Феррари» на вторую половину сезона

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о планах команды на вторую половину сезона, которая начнётся с Гран-при Нидерландов.
«Если взглянуть на цифры, становится понятно, что стать чемпионами в личном зачёте и Кубке конструкторов невозможно. Нам необходимо сохранять настрой, выкладываться изо всех сил на каждом уикенде и не слишком зацикливаться на чемпионате.
Машина должна стать лучше, то, что мы делаем на трассе, должно стать лучше. Мы должны получить максимальную отдачу от машины. Я не хочу ставить конкретную цель и говорить, что мы должны чего-то достигнуть. Возможности для улучшения есть, и мы должны сосредоточиться на этом», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.
Ранее Вассёр раскрыл планы «Феррари» по переговорам с Сайнсом о новом контракте.
- 23 августа 2023
-
20:03
-
19:43
-
19:00
-
18:11
-
17:30
-
16:37
-
16:31
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:00
-
14:32
-
14:14
-
14:07
-
13:59
-
13:34
-
12:43
-
12:08
-
12:02
-
11:17
-
10:50
-
09:54
-
09:17
-
00:09
- 22 августа 2023
-
23:54
-
21:34
-
20:22
-
19:54
-
18:39
-
17:28
-
16:25
-
16:02
-
15:13
-
14:33
-
14:01