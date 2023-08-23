Вассёр: не хочу ставить цель для «Феррари» на вторую половину сезона

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о планах команды на вторую половину сезона, которая начнётся с Гран-при Нидерландов.

«Если взглянуть на цифры, становится понятно, что стать чемпионами в личном зачёте и Кубке конструкторов невозможно. Нам необходимо сохранять настрой, выкладываться изо всех сил на каждом уикенде и не слишком зацикливаться на чемпионате.

Машина должна стать лучше, то, что мы делаем на трассе, должно стать лучше. Мы должны получить максимальную отдачу от машины. Я не хочу ставить конкретную цель и говорить, что мы должны чего-то достигнуть. Возможности для улучшения есть, и мы должны сосредоточиться на этом», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Ранее Вассёр раскрыл планы «Феррари» по переговорам с Сайнсом о новом контракте.