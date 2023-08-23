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Марко — об уходе из Формулы-1: не чувствую себя хромающим стариком

Марко — об уходе из Формулы-1: не чувствую себя хромающим стариком
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко, в 2023 году отпраздновавший 80-летний юбилей, в очередной раз высказался об уходе на пенсию.

«Пока я в хорошей ментальной и физической форме, я очарован и полон энтузиазма. И пока ответственные люди предоставляют мне возможность продолжать, я буду это делать. Я не чувствую себя хромающим стариком. Пока я способен вносить положительный вклад, это имеет значение», — приводит слова Марко издание Motorsport-Magazin.

Напомним, Марко занимает должность советника «Ред Булл» с 2005 года, с 1999-го занимается подготовкой молодых пилотов.

Ранее в интервью ветеран рассказал, как повлиял на двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена первый титул в «Королевских гонках».

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