Вассёр назвал «игрой» слова Марко об опережении в разработке двигателя на 2026 год

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр не согласился со словами советника «Ред Булл» Хельмута Марко, заявившего, что австрийская команда опережает конкурентов в разработке двигателя на 2026 год, когда вступят в силу новые правила технического регламента.
«Нет. Я думаю, что это просто игра. Это просто игра, и я бы не хотел комментировать двигатели других команд. Мы сами работаем.
Мы находимся в хорошем положении. Конечно, мы всегда хотим добиться большего, быть впереди, иметь больше вариантов и так далее. Но условия одинаковы для всех. Честно говоря, я бы не хотел говорить о других командах. У нас всё хорошо.
Конечно, мы всегда хотим большего, как и любая команда на стартовой решётке. Дайте людям что-то, и они всё равно захотят добиться большего. Такой образ мышления очень важен. У нас есть план, которому мы следуем, и мы даже немного опережаем его, у нас всё в порядке», – приводит слова Вассёра Crash.net.
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