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«Альфа Ромео» представит модифицированную ливрею на Гран-при Нидерландов

«Альфа Ромео» представит модифицированную ливрею на Гран-при Нидерландов
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Команда Формулы-1 «Альфа Ромео» представит машину с модифицированной ливреей на предстоящем Гран-при Нидерландов, который пройдёт с 25 по 27 августа в Зандворте, сообщает обозреватель Альберт Фабрега.

«Ливрея «Альфа Ромео» для Зандворта. Мне нравится. А вам?» — написал Фабрега в социальных сетях, прикрепив фотографии.

Дизайн ливреи является отсылкой к шоу-кару команды, который также будет представлен на Гран-при Нидерландов.

Фото: Alfa Romeo F1

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 503 очка.
2. «Мерседес» — 247.
3. «Астон Мартин» — 196.
4. «Феррари» — 191.
5. «Макларен» — 103.
6. «Альпин» — 57.
7. «Уильямс» — 11.
8. «Хаас» — 11.
9. «Альфа Ромео» — 9.
10. «Альфа Таури» — 3.

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