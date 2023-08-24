Тото Вольф — о Хэмилтоне: наше партнёрство выходит за рамки гонок

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился своими впечатлениями о работе с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном. Вольф рассказал о коммуникации с Хэмилтоном и изменениях, которые переживает британец.

«Он великолепен. Он оказывает огромную поддержку, когда команда нуждается в ней, эта динамика соблюдается в обоих направлениях. Когда у Льюиса не очень хорошее представление о том, как едет машина, мы стараемся ему помочь, а когда видно, что инженеры не имеют представления, что делать по ходу гоночного уикенда, именно Льюис всех подбадривает и поднимает настроение, это правильное отношение.

Мы оба очень амбициозны и верим в амбиции и решимость друг друга. Независимо от того, хорошо или плохо складываются наши дела, наше партнёрство выходит за рамки гонок, потому что мы всегда находимся в одной лодке. Льюис всегда говорит, что мы проигрываем и побеждаем вместе.

Льюис по-прежнему способен каждый день анализировать себя, чтобы стать лучше: лучшим гонщиком, лучшим менеджером, лучшим предпринимателем, лучшим человеком. Он не говорит, что он такой, какой есть, — это не его образ мышления. Трудно изменить свою личность, мышление и ценности, но он принимает и делает это», — сказал Вольф в интервью Boardroom.

Тото Вольф занимает должность исполнительного директора «Мерседеса» с 2013 года. Под его руководством команде удалось восемь раз выиграть Кубок конструкторов в Формуле-1.