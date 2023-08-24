Спортивный директор Гран-при Нидерландов выразил сомнения в проведении гонок в Зандворте

Бывший пилот Формулы-1, выступавший за команды «Шэдоу» и «АТС», Ян Ламмерс, ныне занимающий должность спортивного директора Гран-при Нидерландов, выразил сомнения относительно долгосрочных перспектив проведения гонок на трассе «Зандворт» в связи с инвестициями других стран в Формулу-1.

«Менеджмент Формулы-1 знает, чего хочет, и знает, чего хотим мы. Если посмотреть на такие страны, как Саудовская Аравия, которая готова инвестировать в проведение Гран-при $ 900 млн на срок в десять лет, то мы не можем поддержать конкуренцию такого рода», — сказал Ламмерс Viaplay.

Трасса «Зандворт» была открыта в 1948 году. В период с 1952 по 1985 год на этой трассе было проведено 30 Гран-при. Формула-1 вернулась на «Зандворт» в сезоне-2021.