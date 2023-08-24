«Это было бы странно». Вассёр — о присуждении чемпионства-2008 Фелипе Массе

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился своим мнением об истории, развернувшейся вокруг присуждения Фелипе Массе чемпионства в Формуле-1 в сезоне-2023. Ранее бразильский пилот обратился в Международную федерацию автоспорта (ФИА) в связи с умышленной аварией Нельсоньо Пике на Гран-при Сингапура, благодаря которой, как считает Масса, Льюис Хэмилтон завоевал титул чемпиона мира.

«Как вы понимаете, я не хочу давать какие-либо комментарии по этому поводу. У меня хорошие отношения со всеми участниками этой истории, и это довольно сложно. Конечно, обстоятельства были совершенно исключительными. Я не хочу давать никаких комментариев, но было бы странно изменить результат через 15 лет. Я не большой любитель менять результат гонки через 15 минут после клетчатого флага», — приводит слова Вассёра Evening Standart.

Льюис Хэмилтон является чемпионом Формулы-1 2008 года. В личном зачёте того сезона он опередил Фелипе Массу на одно очко. В случае аннулирования результатов Гран-при Сингапура Масса имел бы преимущество над британцем в личном зачёте.