Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: если Перес не будет вторым в чемпионате, он должен потерять место в «Ред Булл»

Эксперт: если Перес не будет вторым в чемпионате, он должен потерять место в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт Формулы-1 Натали Пикхэм поделилась мнением, что Льюис Хэмилтон окончит чемпионат вторым после Макса Ферстаппена, а также рассказала о своих ожиданиях, если напарник Макса Серхио Перес не сможет превзойти пилотов других команд.

«Это спорно, но я скажу, что Льюис Хэмилтон финиширует вторым. Причина заключается в том, что «Астон Мартин» растерял свою форму. Я должна сделать оговорку, сказав, что если Перес не финиширует вторым, то он должен потерять своё место, потому что у него невероятная машина. Я верю, что у Переса есть способности и талант, чтобы быть вторым, но, боюсь, если он этого не сделает, это конец его карьеры в «Ред Булл». Возможно, у Переса получится, потому что у него есть талант и машина, но я просто высказываю противоречивые мнения», — сказала Пикхэм в подкасте Sky Sports.

Серхио Перес занимает вторую строчку в личном зачёте Формулы-1 сезона-2023 по итогам 12 Гран-при. Льюис Хэмилтон отстаёт от мексиканского пилота на 41 очко, находясь на четвёртом месте.

Материалы по теме
Серхио Перес обозначил цель на вторую половину сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android