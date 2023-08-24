Эксперт: если Перес не будет вторым в чемпионате, он должен потерять место в «Ред Булл»

Эксперт Формулы-1 Натали Пикхэм поделилась мнением, что Льюис Хэмилтон окончит чемпионат вторым после Макса Ферстаппена, а также рассказала о своих ожиданиях, если напарник Макса Серхио Перес не сможет превзойти пилотов других команд.

«Это спорно, но я скажу, что Льюис Хэмилтон финиширует вторым. Причина заключается в том, что «Астон Мартин» растерял свою форму. Я должна сделать оговорку, сказав, что если Перес не финиширует вторым, то он должен потерять своё место, потому что у него невероятная машина. Я верю, что у Переса есть способности и талант, чтобы быть вторым, но, боюсь, если он этого не сделает, это конец его карьеры в «Ред Булл». Возможно, у Переса получится, потому что у него есть талант и машина, но я просто высказываю противоречивые мнения», — сказала Пикхэм в подкасте Sky Sports.

Серхио Перес занимает вторую строчку в личном зачёте Формулы-1 сезона-2023 по итогам 12 Гран-при. Льюис Хэмилтон отстаёт от мексиканского пилота на 41 очко, находясь на четвёртом месте.