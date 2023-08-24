Хэмилтон: Расселлу сказали бы, что он легенда, если бы финишировал впереди меня

Британский пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от борьбы с напарником по команде, Джорджем Расселлом, в прошлом сезоне и рассказал, как изменилась ситуация в текущем сезоне Формулы-1.
«Я бы сказал, что в прошлом году всё было предельно понятно, я это почувствовал. Джорджу было нечего терять, но он мог получить всё. Если бы он финишировал позади меня, то ему сказали бы: «Ну, ты финишировал позади семикратного чемпиона мира», а если бы он финишировал впереди, то сказали бы: «Ты легенда». Я точно знаю, на что похоже это чувство, и то же самое я испытывал с Фернандо Алонсо. Если бы я финишировал позади него, мне бы сказали: «Мы понимаем, что это твой первый год», а если бы я финишировал впереди него, я был бы великолепен.
Конечно, когда ты борешься с машиной и не чувствуешь, что можешь полностью раскрыть свой потенциал — это стресс. В этом году я вообще не ображил проблем с машиной и чувствую, что снова в гуще событий», — сказал Хэмилтон M4 Sport.
В сезоне-2023 Хэмилтон занимает четвёртую строчку личном зачёте. Его напарник, Джордж Расселл, расположился на шестой позиции, отставая от Хэмилтона на 50 очков.
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