Леклер: нам будет очень тяжело догнать «Ред Булл» до изменения регламента в 2026 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о кокуренции с «Ред Булл» и отметил факт, который удивляет его в доминации «быков».

«Мы пытаемся работать над сокращением отставания от «Ред Булл», но у них действительно большой отрыв. Их будет очень тяжело догнать до изменения регламента. Сейчас ситуация отличается от того, что было раньше, тем, что в квалификации мы все находимся намного ближе. Обычно, когда мы видим, что команда доминирует, это происходит и в гонке, и в квалификации — но сейчас по какой-то причине «Ред Булл» гораздо сильнее отрывается в гонке, чем в квалификации. Именно поэтому мы все работаем над тем, чтобы достичь более высокого гоночного темпа.

В нашей команде уже есть действительно хорошие инженеры. Я думаю, новые люди только помогут смотреть на ситуацию с разных точек зрения и расти дальше. Очевидно, что сейчас между «Феррари» и «Ред Булл» приличный разрыв, особенно в дни гонок», — приводит слова Леклера RaceFans.