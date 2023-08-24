Шарль Леклер сделал заявление на тему нового контракта с «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался относительно возможности заключения нового контракта с итальянской командой.
«Честно говоря, я не ставлю никаких крайних сроков. Я не настолько тороплюсь. У меня ещё есть полтора года, что в некотором смысле кажется небольшим отрезком, ведь контракт заключался на пять лет. Так что да, мы приближаемся к концовке. Но у нас ещё уйма времени. Меня это не беспокоит. Если бы я волновался, то, вероятно, начал бы обсуждение этого вопроса раньше. Но я не слишком беспокоюсь. Всё будет хорошо. Мы ещё не начинали обсуждение, но я буду рад сделать это в конце года», — приводит слова Леклера издание Motorsport.
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