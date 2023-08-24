«Феррари» показала фото с подготовки Шварцмана к выступлению на практике ГП Нидерландов

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» показала новое фото с подготовки российского гонщика Роберта Шварцмана к первой тренировке Гран-при Нидерландов. На ней Роберт выступит вместо испанского пилота Карлоса Сайнса.

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Гран-при Нидерландов состоится с 25 по 27 августа и ознаменует окончание летнего перерыва в «Королевских гонках», продолжавшегося с 30 июля, когда проходил Гран-при Бельгии.

По итогам сезона-2021 Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».

Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло:

Ранее Шварцман поделился ожиданиями от первой тренировки этапа в Зандворе.