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Хэмилтон отреагировал на готовность Массы отобрать у него титул 2008 года через суд

Хэмилтон отреагировал на готовность Массы отобрать у него титул 2008 года через суд
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Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу намерения бывшего гонщика «Феррари» Фелипе Массы требовать от Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА) возмещения ущерба в результате предполагаемого заговора, из-за которого он лишился титула в 2008 году. Ранее сообщалось, что адвокаты Массы заявили о готовности инициировать судебный процесс. Титул в 2008 году выиграл Хэмилтон.

«У меня очень плохая память, поэтому, честно говоря, я мало что помню. На самом деле я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, и помогаю команде вернуться в чемпионскую гонку. Я не особо акцентирую внимание на том, что произошло 15 лет назад», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

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