Формула-1, Гран-при Нидерландов: пятничные тренировки, онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 25 августа, на стационарной трассе «Зандворт» состоятся пятничные тренировки 14-го этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Первая сессия свободной практики стартует в 13:30 мск, а вторая начнётся в 17:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте сейчас тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1
Комментарии
- 25 августа 2023
-
09:00
-
00:54
- 24 августа 2023
-
23:58
-
22:54
-
21:38
-
21:07
-
20:17
-
19:29
-
18:36
-
17:49
-
16:38
-
16:06
-
14:59
-
14:48
-
14:05
-
12:51
-
12:15
-
11:31
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
11:02
-
10:25
-
09:26
-
01:09
- 23 августа 2023
-
23:20
-
23:18
-
22:12
-
21:01
-
20:03
-
19:43
-
19:00
-
18:11
-
17:30
-
16:37
Партнерский контент